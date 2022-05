GALERII ⟩ Karlova lasteaia mudilased pistsid avaturul kartulid mulda

Õues läheb üha rohelisemaks ning ehk ka soojemaks, mis tähendab, et käes on aeg viljakülviks ja juurikate kasvatamiseks. Et paljud lapsed aga ei teagi, kust tuleb rukkis või kuidas kasvab kartul, avati täna Tartu avaturul laste köögiviljakasvatuse ala, kus Karlova lasteaia mudilased kartuli mulda panid.