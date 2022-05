Tanel Tein: Tartu korvpalli tuulest viidud sähvatused

Tartu korvpall on nagu armastusfilm, kus on kirgi ja tülisid, aga ka leppimisi. Sellisele filmile kohaselt on Tartu korvpallil ka kirglikke vaatajad, kes hoiavad oma lemmikutele pöialt. Kuidas on aga need lemmikud ehk meeskond ja klubi pöidlahoidmisele vastanud? Kas võidud, mida on saadud, on tootnud uusi võite – see peaks ju olema eesmärk.