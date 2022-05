Erkki Bahovski: vana maailm lahkub meie ümbert

Eestiski on kõlanud mõtteid (ja juba enne uut suuremat Ukraina sõda), et sõjasümbolite ja -monumentidega võitlus olevat mõttetu ja tegeleda tuleks sisuliste probleemidega. Kuid küsimus on, mida tähendab «sisuline». Tavaliselt tähendab see leiva ja või küsimusi, mis aitaksid inimestel oma eluga paremini toime tulla. Seda eriti praegu, mil paljud hinnad on mitmekordistunud.