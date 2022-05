Linnupargi aiamaapidaja Juta Lebedev istutas kodus ettekasvatatud paprikad ja tomatid äsja oma kasvuhoonesse. Tomatitele puistas ta pisut kuivanud munakoort alla, räime pole pannud. «Tegin kunagi katse, et istutasin ühed räimega, teised munakoorega ja kolmandad niisama. Kõik kasvasid samamoodi,» rääkis ta.

Oli rõskevõitu sombune neljapäev. Linlane ütleks, et vihma lausa ladistas. Aiamaapidaja vaidleks vastu: pole see vihm ega asi! Porgand on vaja maha saada!