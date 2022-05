Coolbeti saaliliigas on paika loksumata veel vaid võitja, mullusel finalistil Tartu Ravens Futsalil on aga mängud juba lõppenud ja esimesed järeldused pronksihooajast tehtud. Kokkuvõtteks leidis klubi esindaja ja väravavaht Rene Kolsar, et tulemusega võib rahule jääda, sest selline meeskonna tase praegu ongi.