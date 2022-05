Lasteaedades on koha leidnud üle saja väikese sõjapõgeniku

Tartu munitsipaallasteaedades ja -hoidudes on järgmiseks õppeaastaks 4983 kohta. Praegu käib hoogsalt nii avalduste esitamine kui ka kohtade jagamine. Kohalikele põnnidele on lisandunud Ukraina sõjapõgenike lapsed, kes on jagunenud 17 Tartu lasteaia vahel. Kokku on ülikoolilinnas praegu 113 Ukraina mudilast, kellest suurem osa käib Mõmmiku, Annikese ja Kellukese lasteaias, kus on keelekümblusrühmad, teistes lasteaedades on neid 34.