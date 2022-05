VIDEO ⟩ Descartes´i kooli õpilased ehitasid Poku mudilastele liiklusvankri

Liiklusvanker on sinise kabiini ja vineerist kastiga väike furgoonauto, ninal number Anne 69. Ühtlasi on see number Tartu Poku lasteaia aadress ja just pokude õuele liiklusvanker täna hommikul ka veeres. Auto tagaosa oli just nii suur, et see mahutaks endasse ka paar last, aga selleks pole see mõeldud. Furgoon on mõeldud liiklusmärkide, värviliste klotside, teel lahti rullitava ülekäiguraja, väikse valgusfoori ja palju muu vedamiseks lasteaia ühte või teise nurka, kus aga rühmaõpetajail parasjagu tuju tuleb lastele liiklemist õpetada.