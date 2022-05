Tartu lennuliiklust hakatakse juhtima Tallinna irdtornikeskusest

Irdtorni tehnoloogia võimaldab osutada lennuliiklusteenust ühest keskusest samal ajal mitmel lennuväljal. Lennuväljadele on rajatud kaameratega tornid, mis pakuvad 360-kraadist vaadet lennujuhile, kes vaatleb seda suurtelt ekraanidelt. Esmalt pakutakse lahendust ühele lennuväljale, aga tulevikus võimaldab see ühel lennujuhil juhtida üheaegselt kuni kolme lennuvälja tööd. Üleminek irdtorni tehnoloogiale on Eesti regionaalsetel lennuväljadel kavas lõpule viia 2025. aasta lõpuks.

Uus lahendus tagab ööpäevaringse ohutu ja kvaliteetse lennujuhtimise, mida ei mõjuta ilmaolud. «Ühtlasi saame selle abil pakkuda lennuliiklusteenuseid paindlikumalt ja kuluefektiivsemalt: töötame video-audiosüsteemi vahendusel ja lennujuhi töökoht ei pea enam asuma teenust vajava lennuvälja füüsilises tornis. Nii saame ühtlustada kõikidele Eesti regionaalsetele lennuväljadele pakutavat teenust, luua sarnased protseduurid ja õhuruumid,» rääkis Lennuliiklusteeninduse äriarenduse osakonna juht Teve Rahula.

Tegu on lahendusega, mis võimaldab Eesti lennujuhtidel pakkuda oma teenuseid ka teistele riikidele. Lennundusturg on viimastel aastatel väga palju muutunud ja lennujuhtide jaoks on konkurentsiolukord tihenenud. «Irdtorni tehnoloogia annab võimaluse konkureerida rahvusvaheliselt. See on meile äriliselt tähtis ja põnev tulevikuperspektiiv,» lisas ta.

Lennuliiklusteeninduse ja Cybernetica ASi koostöös valminud lahendust on välja töötatud juba alates 2016. aastast ja sellele on kaasa aidanud 45 eksperti. Nüüdseks on kaugjuhitava lennujuhtimistorni ehk irdtorni tehnoloogia arenduse Cybernetica ASilt ostnud Austraalia suurettevõte Adacel Technologies Ltd, kel on kavas eestlaste loodud tehnoloogia ka teistes riikides kasutusele võtta.