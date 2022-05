Võidujooks kliima nimel ühendab Tartut, Lissaboni ja Reykjavikki

Meie ees, teised järel ja vastupidi. Annelinnas proovitakse peagi järele uus paneelmajade rekonstrueerimise tehnoloogia, mida edaspidi saavad üle võtta ka teised linnad. Sellisteks katsetusteks on edaspidi võimalik ka Euroopa Komisjonilt raha saada.

Hiljuti said tartlased teada, et nende kodulinn on valitud aastaks 2030 kliimaneutraalseks pürgivate Euroopa linnade sekka. Algatusega soovis liituda 377 linna, millest Euroopa Komisjon valis välja sada üle kogu euroliidu ja veel 12 teistest Euroopa riikidest.