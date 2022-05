FOTOD ⟩ Hea kaitsetöö ning Hugginsi 32 punkti tarisid Tartu finaalist ühe võidu kaugusele

Kui võõrsil toimunud avakohtumises said paremini käima tartlased, siis Emajõelinnas saavutas kiire 11:3 edu TalTech. Tallinlased suutsid geimi vältel edu küll hoida, kuid pea täismaja, 1137 pealtvaataja toetusel Tartu üha vähendas vahet. Esimesele vaheajale minnes oli veel aga Tallinna meeskond peal 23:18.