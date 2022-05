Tartus kukkus 15-aastane noormees korrusmaja rõdult alla

Politseile laekus kell 17:20 info, milles anti teada, et alaealine noormees on kukkunud rõdult alla. Esialgselt teatas õnnetuse pealtnägija Tartu Postimehele, et sündmuspaika saabusid politsei ja 2 kiirabi, kes inimest elustama hakkasid, ent politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja teatel oli kukkuja kiirabi saabudes teadvusel ning ta toimetati haiglasse.



Õnnetuse täpsemaid asjaolusid politsei veel kommenteerida ei saanud, seega ei olnud kolmapäeval kell 19 veel teada, mis põhjustel noormees Sõpruse puiestee 3 kortermaja keskmise trepikoja juures rõdult alla kukkus ja eluohtlikku olukorda sattus.