Mitmesse kooli noori sõjapõgenikke Ukrainast enam õppima ei mahu

Eilse seisuga käis Tartu koolides kokku 285 Ukrainast sõja eest pagenud last ja noort. Siin on hea, aga kodus on parem – see on mõte, mis jääb kõlama Ukrainast põgenenud laste suust, kes praegu õpivad Raatuse koolis. Seal käib tarkust taga nõudmas 29 last, kellest kaks viimast jõudsid Tartusse möödunud nädalal.