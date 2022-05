Loodusmuuseum viis kunsti kokku tantsuga

Välinäitus tutvustab loodusmuuseumi lugu ja põnevaid leide muuseumi kogudest. Pidunädala ja ühtlasi näituse avamisel esines muuseumi ja botaanikaaia direktor Urmas Kõljalg mõtisklusega loodusmuuseumi olemusest. Lühidalt öeldes on see 220 aasta pikkuse ajaloo ja teaduse kohtumispaik.

Seejärel asusid tegevusse tantsu- ja etenduskunsti kompanii Lemoot ning tantsukooli Just õpilased. Näituse eest langes valge loor, millesse mässiti ükshaaval kõik tantsijad. Nad pääsesid üksteise järel lenneldes puntrast vabaks.

Tantsijad kutsusid külalised majja, et tantsukeeles mõtiskleda looduse, kasvamise ning arenguelu üle, taustaks Ilmar Malini maal. Tantsijad tõstatasid tantsukeeli selliseid küsimusi, nagu kust me oleme tulnud, kuhu me läheme ning kas loom, lind ja inimene saavad koos edasi minna. Tantsunumber käis Robert Jürjendali loo «Kõik kestab edasi» järgi.