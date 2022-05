PILDID ⟩ Tänavakunstnik ja uudse vee tootja lõid käed Ukraina heaks

Õigupoolest on selliseid eri kujunduses sisekülgedega etikette kolm. Ühel neist on ukrainlasest mees, teisel naine ja kolmandal tütarlaps. Neid saab vaadata läbi veepudeli.

Ettevõtja ja tootejuht Gert-Kristjan Rungi selgitas, et gaseerimata vesi Spläsh on aluseline ja selles on lahustunud mineraale. Vesi on võetud Lätimaal asuva Zaķumuiža küla maapõuest, 130 meetri sügavuselt.