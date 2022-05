Ekraani kino kogumiskeskusse võib taas ukrainlaste abistamiseks asju viia

Ekraani keskus andis sotsiaalmeedias teada, et pärast väikest pausi võib taas Ekraani kinomajja ukrainlaste abistamiseks asju tuua. Et aga sinna ei satuks üleliigset kraami, tegi keskus ka nimekirja, mida on praegu vaja ning mida kindlasti ei peaks kogumiskeskusesse tooma.

«Vahepeal jõudis Ekraani keskusse nii palju asju, et pidime nende vastuvõtmist piirama, et jõuaks sorteerida ja välja panna. Kuid teie toodud asjad on väga vajalikud ning meie riiulid tühjevad kiiresti,» seisis Ekraani keskuse Facebooki postituses.