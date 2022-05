Põhjendusega, et Ukrainas kestev verine sõda on meid nõukogudeaegsete sümbolite suhtes tundlikumaks muutnud, tegid Tartu juhid äsja kaitse- ja kultuuriministeeriumile ettepaneku kaotada Raadi pargist punamemoriaal ning matta selle juurde maetud inimesed ümber kalmistule. Mida peaks selle algatuse taustal ette võtma teiste punavõimu kinnistamiseks loodud sümbolitega, mis seni linnas alles on? Näitena võib tuua Raekoja platsi ühe hoone fassaadil eksponeeritud sirbi ja vasara bareljeefid ning Kassitoomel seisva monumendi «Vjatško ja Meelis Tartu kaitsel», mis püstitati 1980. aastal Eesti Venemaaga (taas)ühendamise 250. aastapäevaks.