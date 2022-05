Autovabaduse puiestee osaleb rahvusvahelisel konkursil

Konkursi eesmärk on tuua esile projekte ja kontseptsioone, mis kajastavad selliseid väärtusi nagu kestlikkus, esteetika ja kaasatus. Auhindu jagatakse neljas kategoorias: taasühendumine loodusega, ühtekuuluvustunde taastamine, enim muutust vajavate kohtade ja inimeste eelistamine ning pikaajalise, olelusringipõhise ja tervikliku mõtteviisi soodustamine tööstuslikus ökosüsteemis. Autovabaduse puiestee on nomineeritud ühtekuuluvustunde taastamise kategoorias.

Uus Euroopa Bauhaus on keskkonna-, majandus- ja kultuuriprojekt, mille eesmärk on kombineerida disain, kestlikkus, juurdepääsetavus, taskukohasus ja investeeringud, et aidata kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe saavutamisele.