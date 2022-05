Toomas Kiho: Kauba tänav: Emajõe Ateena taassünni võti

Mäletate jooniseid, mis kujutasid Tartu kesklinna parki kavandatava südalinna kultuurikeskuse võimalikku maksimaalset mahtu? Seda suurt kobakat, mis ulatus katkematu tahukana Poe tänavast Uueturu tänavani, hõlmas pool parki, küündis «taevani» ja ähvardas varjutada kogu Emajõe kaldapealse (vt TPM, 16.12.20)? Linnavõim kinnitas siis, et ei, midagi sellist pole plaaniski rajada, see olla ainult eskiismaht, mille rahvusvahelised meisterarhitektid täidavad nüüdisaegse ja funktsionaalselt esteetilise sisuga mõistlikus ulatuses. Samuti lubati konkursitingimustesse kindlasti seada Kauba tänava taastamise nõue.

Lootuseta lubadused! Karta on – ja nüüd ka kuulda –, et raad ei kavatsegi vastu astuda kinnisvaraarenduse kuldreeglile: kui vähegi saab, ehitatakse maksimummaht alati täis, ja veidi üle. Arendajate surve selleks on tohutu, olgu arendajaks siis avalik või erasektor.