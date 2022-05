Siiri Laidla: kus on minu varjend?

Viimasel ajal kerkib sõna varjend Ukraina sõja tõttu üha valusamalt esile. Viimasest suurest sõjast saati on üles kasvanud mitu põlvkonda, kes varjendi otstarvet ei mäletagi. Või lausa püüavad unustada, lootes, et neid süngeid ehitisi ei lähe kunagi tarvis. Oleme ju NATO kaitsva varju all. Milleks üleliia muretseda? Argimurekesi leidub niigi piisavalt. Niisugune hoiak meenutab kolme põrsakese muinasjuttu, aga muinasjutus peitub alati elutõde.