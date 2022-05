Renditõukerataste kasutajaid häirivad ahtad parkimisvõimalused

Vahi linnajaos elav Martin Sildos sõidab tihti kodunt kesklinna ja tagasi just renditõukerattaga. Tema kodu juures küll tõukeratta parkimisega probleeme ei ole, kuid teda häirib liiga suur ala, kus tõukeratta sõidukiirus on piiratud.

«Piiratud kiirusega ei saa mäest ka ilusti üles. Ma saan aru, miks see nii tehtud on, aga kas see on kõige mõistlikum lahendus, kui rattaringluse ratturid ja eratõuksidega liiklejad sõidavad ikka mööda,» sõnas Sildos.