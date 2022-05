Õpilased läksid öösel kooli auks samme koguma

Täna tegi koolipere kummarduse kutsehariduse ees ning üheskoos mindi kõndima, osa seltskonda alustas jalutuskäiguga juba kell neli öösel. Organisatsiooni tervis on täpselt nii hea, kui on tema inimeste inimeste oma. Õpilased, õpetajad ja kooli personal liitub alates poole üheksast hommikul. Üritus kestab õhtuni välja – kõik ajad on sobilikud ja iga samm loeb.