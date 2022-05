Kes on Mika Keränen? Lastekirjanik, tartusoomlane, Tartu linnakirjanik aastast 2018... Aga see pole kaugeltki kõik, sest nagu tema värskeimast raamatust «Minu Karjala» saab lugeda, on ta ka karjalane. Ta kuulub suguvõsasse, kes on elanud Ida-Soomes üle stalinliku armee rünnaku ja kelle metsatalust jäi pool Venemaale.