Kavandatav neljarajaline tee valmistab kohalikele muret

Kõige enam pani Räni ja Külitse aleviku ning Lemmatsi küla elanikke muretsema juurdepääsuteede rajamine. Kambja abivallavanem Alar Arukuusk vahendas, et kohalike võimalused elurajoonidest neljarajalisele maanteele liikuda saavad olema teistsugused kui seni.

«Seetõttu on mõistetav, et elanikud ei toeta viidatud kohtades transpordiameti plaane sellisel kujul ja on juba teinud mitmeid ettepanekuid nende kohta,» rääkis Arukuusk.