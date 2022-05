Asi ametlik: Tartu tahab Raadi sõjamonumendist vabaneda

Tartu linnavõimude hinnangul on aeg küps, et Raadi järve kaldale Eesti Rahva Muuseumi kompleksi kuuluvale pargialale ühishauda maetud teises maailmasõjas hukkunud ja terroriohvrid ümber matta sobivamasse paika ja teisaldada ka hauamonument. Asjakohase ettepanekuga kirja teele saatmises 9. mai õhtul leppisid kokku Tartu linnapea Urmas Klaas (RE) ja Tartu volikogu esimees Tõnis Lukas (Isamaa). Kiri on adresseeritud kaitseministeeriumi juures tegutsevale sõjahaudade komisjonile, kaitseminister Kalle Laanetile ja kultuuriminister Tiit Terikule.