Politseil tuli Tartus tegemist teha keelatud sümboolika kasutajatega

Politseinikud selgitavad sääraste juhtumite puhul, et keelatud sümboolika kasutamise näol on tegemist korrarikkumisega.

Pealelõunal sai politsei teate, et Pauluse kalmistu sõjaväemonumendile on soditud vaenusümboleid. Reimaa sõnul mälestusmärk puhastatakse ning teo toimepanija selgitatakse süüteomenetluses.

Politsei on täna üle kogu Eesti väljas suurendatud jõududega. Tartu politseijaoskonna juhi sõnul on seda tarvis selleks, et vältida keelatud avalikke koosolekuid ja agressiooni toetava sümboolika kasutamist, et ei oleks ohtu provokatsioonideks ja konfliktideks.