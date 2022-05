Tõnis Lukas Raadi monumendist: See jama toimub seal viimast aastat!

Intervjuus kinnitas Lukas, et Tartu linn võtab initsiatiivi monumendi lammutamiseks ja selle juurde maetute ümbermatmiseks. Lukase selgitusel tähendab see pöördumist kultuuriminiseeriumi poole, kelle korraldusega on monument riigi kaitse alla võetud, ja kaitseministri poole, kelle haldusalas on sõjahaudade temaatika.