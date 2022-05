Lõuna-Eesti noored tähistavad täna Euroopa päeva

«Eestil on hästi läinud – oleme juba 18 aastat ELi liige ning see on kindlasti nii Eestit kui Euroopa Liitu paremaks teinud. 9. mai on Euroopa päev, Euroopa rahu päev ja sel päeval peame meeles, et nii Eesti kui meie mõttekaaslaste olevik ja tulevik on Euroopas, koos kogu kaasneva heaolu ja turvalisusega, ilma sõjata», ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela.