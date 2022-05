PILDID ⟩ Raadi memoriaali juurde toodi lilli juba 8. mai õhtupimeduses

Et tänavu on Venemaa algatatud sõda Ukrainas sundinud Eesti võime keelustama agressiooniga seostatavate sümbolite kasutamise, on võidupüha tähistamine osutunud tavapärasest tundlikumaks teemaks. Politseijuhtide sõnul ei keelata kellelgi viisakalt ja rahumeelselt Teises maailmasõjas hukkunud ning kannatanud inimesi mälestada, ent kõikidesse provokatsioonina käsitletavatesse ettevõtmistesse suhtutakse resoluutselt.