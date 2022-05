Hipoteraapia annab erivajadusega lastele julgust ja kindlust

Teraapiaks on vanem hobune hea, sest loom peab olema rahulik ning laskma enda kallal askeldada nii, et lastel oleks ohutu. Tuuli Bürkland rääkis, et teraapiaks sobib aga vana hobune ainult siis, kui see loomale endale liiga ei tee. Samuti peab hobune olema terve ning sümmeetriline, see tähendab, et lonkamine ja teised tervisehädad on täielikult välistatud.