Punamonumendi juures toosti öelda ega lippu lehvitada ei tohi

Ehkki Lõuna prefektuuri patrullpolitseinik Talis Eit ei usu, et Tartus rahutusi oodata on, arvab ta, et valmis tuleb selleks ikka olla.

Varasematel aastatel on 9. mai mälestuspidustused olnud võrdlemisi meeleolukad. Mälestusmärkide juurde on kogunenud teise maailmasõja veterane, nende järeltulijaid ning sõjas hukkunute lähedasi, aga ka niisama huvilisi. Tõstetud on pits, langetatud pea ja mängitud muusikat. Kokkutulnud on pidanud kõnesid ning kasutanud Venemaa ja ka Nõukogude Liidu sõjaaegseid sümboleid.