Raadi memoriaali sodija tunnistas oma teo üles

«Mees tunnistas, et olid sõbraga mõlemad alkoholi pruukinud ning nad kahetsevad purjus peaga tehtud mõtlematust,» märkis Tartu politseijaoskonna menetlusjuht Timo Reinthal. «Tegu on kohalike meestega. Alustasime nii 36-aastase kui ka temaga koos olnud ja monumenti sodinud 25-aastase mehe suhtes väärteomenetlust.»

Tartu Postimees avaldas eile veebiuudise, milles oli juttu sellest, et kella 15.25 ajal avastas politsei, et teises maailmasõjas langenute memoriaal Raadi järve kaldal Tartus on mitmest kohast haakriste täis soditud ning sellele on kirjutatud.