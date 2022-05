Euroopa muuseumide auhinnaõhtul ERMis tunnustati parimaist parimaid

ERMi direktori Kertu Saksa sõnul on see Eestile suur au ja tunnustus, et kogu Euroopa muuseumide tähtsaim suursündmus sai toimuda Eestis. «Eesti Rahva Muuseum võõrustas koos Euroopa Muuseumifoorumiga kõige innovaatilisemate muuseumide konverentsi ning auhinnagalat, sest ERM võitis 2018. aastal väga maineka Kenneth Hudsoni auhinna,» lisas ta.

Euroopa aasta muuseumi 2022 tiitli pälvis Museum of the Mind Hollandist, sest nende töö fookuses on ühiskonnas tahaplaanile jäänud inimeste aitamine innovaatilise lähenemise ja inimkesksusega.

Euroopa Nõukogu muuseumiauhinna pälvis Nano Nagle Place Iirimaalt, sest on teinud märkimisväärseid pingutusi inimõiguste kaitse ja demokraatia edendamisel, et aidata kultuuriga kaasa sotsiaalsete probleemide lahendamisele.

Kenneth Hudsoni auhinna võitis neli uuenduslikku muuseumijuhti (Wayne Modest, Nanette Snoep, Léontine Meijer-Van Mensch ja Laura Van Broekhoven), sest oma töös on nad seadnud esiplaanile projektid, mis kõnetavad eeskätt muuseumikülastajaid.

Portimão muuseumi auhind läks Bergeni ülikooli muuseumile Norras. See on ülimalt sõbraliku atmosfääriga muuseum, kus nii füüsiline kui ka vaimne õhkkond lähtub külastajate ja partnerite positiivsest kasutajakogemusest.

Silletto muuseumi auhinna pälvis Museum of Footwear and Industry Hispaaniast, sest on parimal võimalikul moel kaasanud oma partnerid ja sihtrühmad muuseumi arengusse nii kohalikus kogukonnas kui ka rahvusvaheliselt.

Meyvaerti muuseumi auhinna võitis Holmegaard Værk Taanist. See on kõige keskkonnasõbralikum muuseum, kus jätkusuutlikkus ja roheline mõtteviis läbivad nii kogude komplekteerimist, näituste korraldamist kui ka muuseumiprogrammide pakkumist.

Eriauhinna pälvis seitse muuseumi, mis on uudsel või innovaatilisel moel töötanud välja oma teenused avalikkusele ning millega ollakse muuseumivaldkonnas eeskujuks teistele Euroopas. Need on Ghent University Museum Belgiast, Experimenta Saksamaalt, Sigismondo Castromediano Museum Itaaliast, Nicolaus Copernicus House Poolast, Nordiska Museet Rootsist, Swiss Museum of the Blind Šveitsist ja The Box Ühendkuningriigist.

Euroopa muuseumide aastaauhind loodi 1977. aastal Euroopa Nõukogu eestvõttel.