Kiri: mure autoliikluse pärast

Ja veel eraldi teema, mis puudutab Puiestee ja Jaama tänavat. Elan nimelt Jaama tänavas Selveri vastas ja sellel lõigul Paju tänavast edasi Kivilinna poole on hommikul kella kuuest õhtul kuueni lausa hullumeelne liiklus. Vähe sellest, et on pidev sõiduautode voor, siin liiguvad keskmiselt iga nelja minuti järel raskeveokid. Rekad, suured kallurid, ehitusmasinad. Ja seda seitsme meetri kaugusel elumaja seinast! Seega on terve päev pidev raskeveokite müra.