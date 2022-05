Kiri: avalikust huvist ja Sanatooriumi pargist

On suur vahe selles, kas mingit ettevõtmist üritab erasektor või avalik sektor. Viimasel juhul on avalikustamisega asi lihtsam. Erasektor peab aga millegi olulise, näiteks mingil alal ehitustegevuse (hoonestamise) alustamiseks/elluviimiseks kaasama paratamatult ka avaliku sektori – linna- või vallaametnikud. Kui aga viimastel puudub elementaarne austus looduse ja selle hoidmise vastu, kui nad pole isegi kuulnud üldtuntud kultuurikandjatest ja nende seotusest vastava alaga, siis algabki agar tegutsemine kabinettide vaikuses.

Ja siit saavad alguse nii mõnedki korruptsioonihõngulised ettevõtmised, saavad alguse aga ka kõik vajalikud protseduurid alates ehituslubia andmisest kuni detailplaneeringuni. Kõik see on aga avalikkuse eest varjus. Ekspertide hinnanguid toimuva kohta ei vaevuta hankima ega soovitagi ehk kuulda võtta, loodetakse, et vast läheb läbi. Kui asi avalikuks tuleb, siis on sageli juba hilja. On osavalt suudetud vältida ka ülekaalukat avalikku huvi, see ei saa ju päevapealt tekkida.