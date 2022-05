FOTOD ⟩ Möödunud aasta parimaks spordiraamatuks valitud teos räägib jooksja teekonnast

Et Oblikas end sportlaseks ei pea, oli ta auhinna üle üllatunud. Samas leidis ta, et see näitab, et spordis võivadki saavutada kõik. «Kuna ma olen täiesti tavaline inimene, kellele kehalise kasvatuse tunnid ei meeldinud ja kes vihkas igasuguseid tegevusi, kus on vastupidavust, jõudu või osavust vaja, siis see raamat näitabki, et tegelikult kõik me võime tegeleda jooksmisega või liikumisharrastusega, vaatamata sellele, milline meie taust on.»