Politsei tuvastas Tartus Venemaa suursaatkonna hoonelt lipu maha rebinud mehe

Tartu jaoskonna menetlusjuht Timo Reinthal selgitas, et igasuguste kuriteotunnuste ilmnemisel on seaduse järgi kohustus alustada kriminaalmenetlust. «Tõenäoliselt on tegemist alkoholijoobe mõjul mõtlematusest toime pandud teoga. Ka kahtlustatavana üle kuulatud noormees on tänaseks nentinud, et mõistab oma käitumise keelatust ja kahetseb oma tegu,» selgitas ta.