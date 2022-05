Tallinna sotsiaaldemokraatlikud linnajuhid väisavad Tartut ja arutavad siinsete kolleegidega kliimamuutustest

Tartu abilinnapea Gea Kangilaski tõdes, et Tallinna linnajuhtide külaskäik Tartusse on kasulik töövorm, mille käigus teineteiselt õppida. «Meil on hea meel, et saame oma Tallinna kolleegidele tutvustada Tartu linnaruumi viimatisi arengusuundi, kus on fookuses kliimaeesmärgid ning inimkesksus,» rääkis abilinnapea.