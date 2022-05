Aime-Laine Kahk: «Kodu on rahva süda, ema selle hing!»*

Emadepäevast Eestis möödub tänavu 100 aastat. Tänulikult mõtleme Helmi Mäelole, selle kauni traditsiooni algatajale. Olgu see päev armastuse ja helluse päev. On ju nii armas, kui saad ulatada lilleõied ema sooja pihku, aga kindlasti ei unusta me istuda pingile seal, kus ema magab mulla all. Täname emasid selle eest, et oleme olemas. Läbi aegade on sellel päeval aukohal metsa- ja põllulilled.