Jaheda kevade tõttu on lillede ja köögiviljade istutamine edasi lükkunud ning turulettide vahel on sagimist vähem kui eelmistel aastatel samal ajal. Ent kauplejad muret ei tunne, sest usuvad, et kui öökülmad lõpevad, kasvab kohe ka nõudlus istikute järele.