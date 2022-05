FOTOD ⟩ Riia tänava raudteeviadukt jäi jälle madalaks, sedapuhku rammis veok selle hoiatussilti

Politsei pressiesindaja Ragne Keisk sõnas, et õnnetus juhtus, sest kesklinna poolt Lõunakeskuse suunas liikunud veoautol oli jäänud kastis kraana natukene liiga püstisesse asendisse. Nii ületaski veose kõrgus neli meetrit ning rammis silla ees paiknevat hoiatussilti.

Keisk rääkis, et veoauto juht oli kaine ning omas vastava kategooria juhtimisõigust. Et keegi õnnetuses viga ei saanud, pole õnnetuse täpsemad asjaolud teada ning vahejuhtum läheb kindlustusjuhtumi alla. Seda seetõttu, et esines varaline kahju linnale.