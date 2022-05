Lenne Rähn-Kuusik: Kui läbipaistev on klaas?

Avaliku raha kasutamine on teema, mille vastu kodanikud alati suurt huvi tunnevad ning ka otsuste tagajärgi kõige selgemini tunnetavad, räägib meile kodulinna koduleht kaasavat eelarvet tutvustades. Selleks, et kodanikud saaksid osaleda kohaliku eelarve kujundamises, on Tartus alates 2013. aastast kasutusele võetud nn kaasav eelarvemenetlus. Seepärast oodati linnavalitsuses 2. maini, et linlased saadaksid kaasava eelarve ideid maksumusega kuni 100 000 eurot.