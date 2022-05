Tartu ülikooli raamatukogu katusetööd jätkuvad sel suvel

Möödunud suvel võeti see töö ette ja juba toona oli teada, et tööd jätkub mitmeks suveks.

«Nüüd soojade ilmade saabumisega tehakse ära kattematerjali vahetus raamatukogu katuse selles osas, kus möödunud aastal ei jõutud,» selgitas Tartu ülikooli kinnisvaraosakonna juhata Heiki Pagel. Et kattematerjali saabki vahetada ainult soojade ilmadega, pidi sügiseks ja talveks töö pausile panema. Selle suve lõpuks peaks katuseremont valmis saama, kuid oleneval ilmast on võimalik, et mõned väiksemad tööd tuleb lõpetada veel 2023. aasta suvel.