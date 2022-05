Jõgeva uus spordihoone sai nurgakivi

Spordihoone ehitaja KRC Ehituse juht Siim Kroodo sõnas nurgakivi paneku tseremoonial, et ei saa mainimata jätta keerulist olukorda, millega ehitusettevõtjad praegu rinda peavad pistma. Lisaks järjest kerkivatele hindadele ja materjalide tarneraskustele on pärast Venemaa agressiooni Ukrainas ehitusettevõtetel häda käes ka tööjõuga. «Sisuliselt terve brigaad keevitajaid naasis Ukrainasse,» sõnas Kroodo.

Spordihoone peaarhitekt Kalle Vellevoog avaldas heameelt, et neil õnnestus projekti kirjutada saali siseviimistlusmaterjaliks liimpuidu. «See on ehitajale kindlasti paras väljakutse, kuid see jääb kindlasti väga ilus ja maitsekas,» sõnas ta.