ERMi fotokogu pildid on suurendatud rohkem kui sentimeetri paksusele klaasile ja seetõttu vaadeldavad kahelt poolt. Ühel Johannes Pääsukese fotol on Odessa katselendur Sergei Utotškin koos oma lennuki ja kümnete uudistajatega. Need kaks meest on tihedas seoses Eesti esimese filmiga: Pääsuke jäädvustas ja näitas Utotškini lendu lühifilmina Tartu kinos Illusion 30. aprillil 1912.