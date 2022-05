Mürsud otse Dnipro kesklinnas! Üks rakett tulistati alla, teine tabas märki

Dnipropetrovski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Valentõn Reznitšenko sõnul andis Venemaa Dnipro linnale kaks raketilööki. «Ühe raketi tulistas alla meie õhukaitse. Teine on tabanud raudteeinfrastruktuuri. Inimesed pole kannatada saanud. On [mõned] kahjud. Raudtee on töö peatanud,» ütles ta. Seda vahendas omakorda Українська Правда eile õhtul kell 22.27.

Foto, mis selle loo juures, on kehvakene – ei ole pärit rahvusvahelisest pildipangast. Selle on saatnud Inna Šulženko oma isiklikust telefonist, mis annab tunnistust sellest, kui heitlikud on tema päevad Dnipros praegu.

Toiduabisaajate kohal korvalooli lõhn

Hommikul jagas Inna Šulženko oma päevast hoopis teisi värve, mis samuti jutustasid sõjast.

Rindepiirkonna küladest hakkavad Dniprosse lõpuks jõudma ka vanemad inimesed. Foto: Inna Šulženko

«See on korvalooli lõhn!» kirjeldas ta, silmas pidades, et vanemad inimesed on harjunud närvide rahustamiseks neelama korvalooli tilkasid, mis sisaldavad validooli ja mentooli, piparmündi- ja humalaõli.

Inna Šulženkole tundus nimelt, et nende Caritase kontori ees ootavast rahvahulgast tõusev korvalooli hõljub juba üle terve tänava. See tähendas, et nende väravate taha olid kogunenud valdavalt üle 70 aasta vanused inimesed.

«Eakad inimesed jätavad oma kodud maha kõigist kõige viimastena,» kirjutas Inna Šulženko. «Neil on seda otsust äärmiselt raske teha.»

Caritase kontoritoast on kirjutuslauad välja viidud, et asemele tuua välivoodid, et anda ajutist ööbimisvõimalust kellelegi, kes kuhugi teel. Foto: Inna Šulženko

Paljudel on lapsed kaugel või juba riigist lahkunud... Aga kui sõda sunnib lõpuks ka vanakesi kodudest lahkuma, siis uut eluaset leida ja rahalist abi taotleda on neil ülimalt keeruline. Suures linnas liikleminegi käib neil üle jõu, kuna paljud on unustanud, kuidas ühistransporti kasutada. Küladest, kus nad pärit, pole tramme ja trollibusse kunagi olnudki.

«Aga minu jaoks on nad kangelased!» leiab Inna Šulženko. «Kodust äratulek ei ole kunagi kerge. Aga nemad otsustasid seda teha kõige raskemais tingimusis üldse, mida elu võib pakkuda. Nad teevad seda keset sõda!»

Võililled õitsevad suitsulontide all

Võilillepärg. Foto: Inna Šulženko

Inna Šulženko rääkis seekord aga ka kevadest, kuna paljud donetskilased ütlevad, et hinges pole kevadet...

«Kevad on meil aga täies hoos. Päike soojendab keha, aga mitte hinge,» ütleb Inna Šulženko.

Caritase psühholoogina tegeleb ta paljude lastega üle veebi, ja näeb, et kõigil ei ole ei pliiatseid ega värve, mida joonistamiseks ja maalimiseks kasutada. Neid läbi ekraani lastele ulatada pole kuidagi võimalik.

Inna Šulženko soovitab vanematel koos lastega jalutama minna, et siiski sisse hingata kevadhõngu ja end sõja lainelt tärkava looduse peale ümber lülitada.

«Punuge koos lastega võililledest päikesepärgi, vaadake mesilasi, liblikaid, kuulake lindude laulu. Pidage meeles seda, et elu läheb edasi, ja kuigi praegu elame raskel ajal, elame me ka selle aja kindlasti üle!» kirjutas Inna Šulženko.

Meie Inna Šulženko Dnipros, kes on saatnud Tartu Postimehele teateid sõja esimesest päevast saadik. Foto: Erakogu foto