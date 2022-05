VIDEO ⟩ Maarja kiriku kellade puhas kõla sünnib tolmuses töös

Töö on tolmune, viimistlemine võtab aega. Saksamaalt saadetud fotodel on näha vormist välja võetud Rõõm. Selle tooniks on kavandatud b1 ja läbimõõduks 0,86 meetrit, arvestuslikult peaks see kaaluma ligi 370 kilo.

«Veel kannab mu pind noodiridu. Need on pärit J. V. Jannseni laulust «Mu isamaa, mu õnn ja rõõm». Esimest korda lauldi neid sõnu esimesel üldlaulupeol, mis läks teele Maarja kirikust. Hiljem ülenes just see laul Eesti hümniks. Minu kehale on need noodid oma käega kirjutanud helilooja Alo Põldmäe. Tema on ju Maarja kirikuga seotud ka oma loomingu kaudu, sest on kirjutanud meile teose «Maarja kiriku täht». Just meie rahvushümni kolmas salm kinnitab, et Jumal õnnistab Eestit, meie isamaad, igas tema teos. Seda mõelda on suur rõõm.»