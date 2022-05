Põrgupõhja elu kujutab ooper

Suitsetava Kaval-Antsu rollis on Rasmus Kull, Jürkat kehastab Koit Soasepp.

Vanemuine ja «Põrgupõhja uus Vanapagan» ... Vanema põlve teatrisõbrale meenub otsemaid Jaan Toominga lavastus, mis tekitas pool sajandit tagasi vägevaid elamusi ja tõi kaasa uuendusi teatriellu. Juba ainuüksi see meenutus võiks tekitada uudishimu, kuidas on lahendanud sama kirjandusteose lavaletoomise seesama teater nüüd, kui väljundiks on muusika. Homme esietendub ooper «Põrgupõhja uus Vanapagan».