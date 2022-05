Seaduse jõustumise korral tuleb omavalitsustel pakkuda kõigile soovijatele kahe kuu jooksul lasteaia- või lastehoiukoht. See tähendab, et kui seni oldi harjutud sellega, et lapsele lasteaiakoha saamiseks tegid vanemad avalduse juba õige pea pärast lapse sündi, siis pärast seaduse vastu võtmist võib lapsevanem avalduse teha samal aastal, kui laps peaks lasteaeda minema. Omavalitsusel on kohustus avaldus kahe kuu jooksul läbi vaadata ning võimaldada lapsele koht lasteaias või -hoius.