Üleskutse: osale 22. mail Tallinnas ühislaulmisel Ukraina toetuseks

Ettevõtmise on ellu kutsunud fotograaf Kaupo Kikkas, ettevõtja Enno Rätsep ja helilooja Jonas Tarm. «Meie koorilauljate soov üheskoos oma toetust näidata on ilmselge – igal võimalikul muul moel aitame me Ukrainat niikuinii. Oluline on, et maailm ei unustaks hetkekski, mis Ukrainas toimub, ning et see toetus ei vaibuks ega väsiks. Ainult ühise laulu vägi oli veel puudu,» sõnas Kikkas.