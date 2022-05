Tartu lisaeelarve kulub suuresti energiakulude katmisele ja gaasikütte vähendamisele

Linnapea Urmas Klaas sõnas, et lisaeelarve fookuses on kütte- ja elektrihinna tõusuga seotud kulude katmine ühistranspordis ja tänavavalgustuses, aga ka veel lokaalsel gaasiküttel olevates linna hoonetes gaasiküttesüsteemide väljavahetamine, et vähendada nende ülalpidamiskulusid ja sõltuvust Vene gaasist. «Väga oluline on praeguses sõjaolukorras suurendada linna IT-süsteemide küberturvalisust ning aidata Tartusse saabunud Ukraina sõjapõgenikke,» ütles linnapea.

Lisaeelarvest kavandatakse 14 miljonit eurot, ehk 55 protsenti põhitegevuse kuludeks ning 11,4 miljonit eurot, ehk 45 protsenti investeeringuteks. Kavandatavad kulud kaetakse 17,4 miljoni euro ulatuses eelmisest aastast üle tulnud vahenditest ning 5,7 miljoni euro ulatuses saadud sihtotstarbelistest toetustest, sealhulgas põhitegevustoetused 4 miljonit eurot ja investeeringutoetused 1,7 miljonit eurot Puiestee tänava remondi ja tänavavalgustuse projektide rahastamiseks.

1,1 miljonit lisandub kaupade ja teenuste müügist ning maksutuludest seoses ühistranspordi ja rattaringluse piletihindade korrigeerimise ja parkimiskorralduse muudatustega.

Tartu linn võtab 1,1 miljonit eurot laenu Maarja Kooli, Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse ja Tartu laululava hoonete küttesüsteemide vahetamiseks, et vähendada sõltuvust Vene gaasist. Säästlikumale soojavarustusele lähevad üle Maarja Kooli kuus hoonet, Tähtvere lauluväljaku kaks hoonet, Tamme staadioni kaks hoonet ja Vaimse Tervise Hooldekeskuse peamaja, aadressil Nõlvaku 12.

Abilinnapea Priit Humal ütles, et lisaeelarve koostamine sai võimalikuks tänu sellele, et 2021. aasta lõppes linnale finantsilises mõttes hästi ning saadud ülelaekumistest ja säästudest on võimalik katta hüppeliselt kallinenud energiakulud ning leevendada sõjaolukorrast tingitud inflatsiooni. «Majandusolukord püsib jätkuvalt keeruline ja enamik hangetest on varasematega võrreldes kallinenud kohati isegi kordades. See sunnib meid tegema raskeid valikuid,» lisas Humal.

Põhitegevuse kuludest 5,8 miljonit eurot suunatakse hariduse valdkonda,3,8 miljonit eurot majanduse ning 1 miljon eurot üldiste valitsussektori teenuste ning vaba aja ja kultuuri valdkonda.

Põhitegevuse suuremateks kuludeks on elektri- ja küttehinna kallinemine, transpordi- ja korrashoiuteenused ning Ukraina sõjapõgenike vajadustega seotud väljaminekud. Elektri- ja küttehinna tõusu katteks on lisaeelarvesse planeeritud 1,8 miljonit eurot, sealhulgas tänavavalgustuse kallinemiseks 400 000 eurot.

Transpordikuludeks on kavandatud täiendavalt 2,8 miljonit eurot, millest 2,63 miljonit eurot suunatakse bussiliiklusele seoses gaasihinna tõusuga ning 286 tuhat eurot uutele liinidele (nõudeliin Vorbuse-Kardla ja liini nr 1 pikendamine Ränilinna).

Teede ja tänavate korrashoiuks on kavandatud 0,9 miljonit eurot, millest pool läheb asfaltkatendite remondiks ning pool lumerohkest talvest tingitud lisandunud lumevedudeks.

Hariduse valdkonda on planeeritud 0,4 miljonit eurot Ukrainast saabunud laste vastuvõtmiseks Tartu haridusasutustesse. Kavas on suurendada ka reservfondi, et katta Ukraina sõjapõgenike aitamisega seotud kulusid.

Lisaeelarvega eraldatakse toetusteks 1,5 miljonit eurot, seehulgas 1,1 miljonit sotsiaalabitoetusteks, 0,2 miljonit eurot toetusteks erahoidudele, -lasteaedadele ja noorteühingutele, 0,1 miljonit eurot kultuuri- ja spordiühingutele, 0,1 miljonit muudeks toetusteks. 0,1 miljoni euroga toetatakse ka kultuuri, -spordi ja huviharidusega tegelevaid ühinguid energia kallinemise leevendamiseks.